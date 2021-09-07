После романа с наркоторговцем: Клочкова рассказала, чем занимается ее сын

Яна Клочкова и ее сын / Фото: Instagram

По словам бывшей пловчихи Яны Клочковой, ее сын Александр довольно успешно занимается единоборствами.

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"Мой сын дзюдо занимается. В 11 лет уже показывает неплохие результаты. Хотим, чтобы он профессионально этим занимался, а он – пока нет", – приводит слова 39-летней Клочковой Tribuna.com

Напомним, Яна родила сына от Левана Ростошвили, но отношения с грузином у Клочковой не сложились.

"У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным отношениям, к ребенку", – признавалась Яна Клочкова в интервью каналу "Украина".

"Все складывалось не очень благополучно. Он сидел в тюрьме. Продавал нелегальные такие вещи. Даже, если он объявится когда-то, я не хочу, чтобы мой ребенок знал такого", – добавила Клочкова.

Ранее мы писали, что что Яну Клочкову, на Олимпиадах в Сиднее-2000 и Афинах-2004 выигравшую четыре золотые медали, не позвали на празднование Дня Независимости Украины.