После матча с Шахтером лидера Реала собрались посадить в тюрьму

Карим Бензема: после матча - в суд / Фото: Reuters

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема 20 октября предстанет перед уголовным судом Версаля. Футболисту светит пять лет тюрьмы за шантаж его экс-партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

По слухам, Бензема оказывал давление на Матье, чтобы тот заплатил шантажистам. Иначе преступники угрожали выложить в сеть видео сексуального характера с участием Вальбуэна.

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Карим действовал в качестве посредника для вымогания денежных средств.

33-летнего Бензема, который вернулся в сборную Франции прошлым летом после пяти с половиной лет отсутствия из-за этой истории, будут судить с четырьмя другими обвиняемыми по делу.

Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

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За день до суда Бензема должен сыграть в Киеве против Шахтера в матче третьего тура Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 10 матчей за мадридский клуб, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач.

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Недавно со сборной Франции Бензема выиграл Лигу наций. В финале он забил гол Испании.