18 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Верес 1
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Після матчу з Шахтарем лідера Реала зібралися посадити до в'язниці

Любомир Луканюк
18 жовтня, 23:15
Карім Бензема виступав посередником при шантажі партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена. 20 жовтня розпочнеться суд над футболістом

Карім Бензема: після матчу - в суд / Фото: Reuters

Нападаючий Реала і збірної Франції Карім Бензема 20 жовтня постане перед кримінальним судом Версаля. Футболістові світить п'ять років в'язниці за шантаж його експартнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

З чуток, Бензема тиснув на Матьє, щоб той заплатив шантажистам. Інакше злочинці погрожували викласти в мережу відео сексуального характеру за участю Вальбуена.

Реклама

Карім діяв як посередник для вимагання коштів.

33-річного Бензема, який повернувся в збірну Франції минулого літа після п'яти з половиною років відсутності через цю історію, судитимуть з чотирма іншими обвинуваченими у справі.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Реклама

За день до суду Бензема повинен зіграти в Києві проти Шахтаря в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Карім Бензема провів 10 матчів за мадридський клуб, забив 10 голів і зробив 7 гольових передач.

Реклама

Нещодавно зі збірною Франції Бензема виграв Лігу націй. У фіналі він забив гол Іспанії.

Читайте також:

Реклама