После кровавых протестов у Колумбии забрали Кубок Америки-2021 по футболу

Главный турнир Южной Америки, который стартует уже 13 июня, теперь целиком примет его вторая хозяйка Аргентина, где нет политических беспорядков

Протесты против Кубка Америки в Колумбии / Фото: Reuters

Колумбию в последний момент лишили права на проведение матчей Кубка Америки-2021, который стартует уже 13 июня и продлится до 10 июля. Теперь турнир целиком примет его вторая хозяйка Аргентина.

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По информации Marca, причиной такого решения Южноамериканской конфедерации футбола стал отчет Госдепартамента США, в котором была поставлена под сомнение безопасность путешествий в Колумбию из-за политических беспорядков и негативной эпидемиологической ситуации. Сами колумбийцы также требовали отменить турнир и проводили акции протеста, имитируя кровь и насилие, которые есть в стране.



Фото Reuters

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Напомним, что грядущий Кубок Америки – 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд. Он должен был пройти с 12 июня по 12 июля еще 2020 года, но был перенесен из-за пандемии. В Кубке участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

Группа Север: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Группа Юг: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла перуанцев со счетом 3:1.