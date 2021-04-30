После избиения Ромы Манчестер Юнайтед стал в один ряд с Реалом 1964 года

Так много, как вчера в Англии, в полуфинале еврокубка не забивали 57 лет, а Мейсон Гринвуд и Бруну Фернандеш достигли заметных рубежей

Мейсон Гринвуд, МЮ - Рома / Фото: Reuters

Вчера поздно вечером МЮ разобрался с Ромой в полуфинале Лиги Европы, забив пять мячей во втором тайме. При этом хозяева отметились несколькими примечательными достижениями.

Как сообщает OptaJoe, "Красные дьяволы" отметились шестью или более голами в одном матче еврокубка впервые с апреля 2007 года. Тогда их жертвой стала... та же Рома (7:1). А в полуфинале европейского турнира так много забили впервые с 1964 года! Тогда Реал разбил Цюрих – 8:1. Правда, потом уступил Интеру в решающем поединке.

19-летний форвард Мейсон Гринвуд имеет на своем счету уже 27 голов за МЮ во всех турнирах. Это третий показатель для знаменитого клуба в его истории. Феномен!

Штатный пенальтист команды Уле-Гуннара Сульшера, португалец Бруну Фернандеш, успел стать третьим в истории по количеству забитых 11-метровых. Причем выступает он в Англии лишь с января 2020 года. Больше лишь – у нидерландца Рууда ван Нистелроя и Уэйна Руни.

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Смотрите обзор матча МЮ – Рома: