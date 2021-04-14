Поселились в Титанике: Реал перед матчем с Ливерпулем испытывает судьбу

Испанский футбольный клуб выбрал необычный отель в Ливерпуле – Титаник. Примечательно, что крушение лайнера произошло в ночь на 15 апреля 1912 года

В среду вечером определяются полуфиналисты главного еврокубкового турнира. Напомним расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков Ливерпуль на "Энфилде" принимает мадридский Реал. Обращает на себя внимание тот факт, что испанский клуб в Англии разместился в гостинице с красноречивым названием "Титаник".

Об этом сообщил Telegram-канал Английская Премьер-лига/АПЛ.

Как видим, "реалистам" чужды суеверия и они не боятся "утонуть" в Ливерпуле. Особенно если учесть такой примечательный факт, что крушение знаменитого морского лайнера в 1912 году произошло поздно вечером именно 14 апреля! Сегодня ночью, во время матча Лиги чемпионов, отмечается годовщина катастрофы.

К слову, "Титаник" – далеко не самый фешенебельный отель, у него "всего" лишь четыре звезды. Двухместный номер здесь стоит около 100 евро. Схожесть с кораблем ему придает расположение у воды.

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Встреча на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд" стартует в 22:00.

Смотрите, как Реал и Ливерпуль играли в первом поединке 1/4 финала: