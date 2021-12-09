Пора возвращать Месси. Барса провела худший сезон в Лиге чемпионов

Барселона без Месси вылетела из Лиги чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Барселона проиграла на выезде Баварии (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов, повторив свой антирекорд 21-летней давности. В сезоне-2000/01 "сине-гранатовые" заняли третье место в группе, пропустив вперед Милан и Лидс.

Защитник Барселоны Рональд Араухо так прокомментировал вылет своей команды из престижного европейского турнира.

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"Результат – ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других.

Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса наступит поскорее. Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли из группы. Теперь наша цель – выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей", – цитирует Араухо пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Барселона в групповом раунде набрала 7 очков и финишировала на третьем месте в группе Е, что дает ей право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

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Ранее мы сообщали, что из-за проблем со здоровьем из обоймы Барселоны выпали Серхио Агуэро, а спустя несколько дней 17-летний Гави рухнул без сознания прямо на поле.