Понять и простить? Экс-игрок Зенита Ракицкий может вернуться в сборную Украины

Ярослав Ракицкий. Фото AFP

В пятницу состоялась жеребьевка ЧМ-2022. На ней 29 сборных определились с соперниками по группе, а еще три станут известны в июне. Среди них может оказаться и Украина, чей поединок с шотландцами перенесен из-за военного вторжения России.

Наставник команды Александр Петраков еще не определился с заявкой на плей-офф, поскольку сейчас не до этого. Впрочем, среди вызванных игроков может оказаться некогда постоянный игрок сборной Ярослав Ракицкий.

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О желании сыграть за "сине-желтых" заявил вице-президент Металлиста Евгений Красников. Напомним, что именно с харьковчанами Ракицкий нынче тренируется.

"Я разговаривал с ним, он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит".

Напомним, что Ярослав закрыл перед собой дверь в сборную Украины после того, как в 2019 году перешел в Зенит. Уже тогда Россия вела скрытую войну против Украины, аннексировав Крым и поддерживая террористов на Донбассе.

Впрочем, после начала полномасштабной агрессии РФ на территории нашей страны Ракицкий разорвал контракт с Зенитом и публично раскритиковал фашистскую армию Путина. С 2009 по 2018 годы защитник отыграл за сборную Украины 54 матча, забив 5 голов.