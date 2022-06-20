Польского футболиста не возьмут на ЧМ-2022. Все из-за России

Рыбус остался в России после начала войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Пока одни поляки считают, что в Украине идет гражданская война, другие доказывают нам свою поддержку. Среди вторых главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич. Он вышвырнул из команды полузащитника Мацея Рыбуса.

"Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора сборной Польши пообщался с Мацеем Рыбусом. Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не попадет в заявку сборной Польши на чемпионат мира в Катаре", – сказано в заявлении Польского футбольного союза.

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с московским Локомотивом. 11 июня он заключил соглашение с московским Спартаком до 30 июня 2024 года.

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За сборную Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Ранее мы писали, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину поляк Гжегож Крыховяк подбил иностранных игроков Краснодара покинуть команду.