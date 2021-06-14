Польша – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите за ходом стартового поединка группы "Е", в котором сборной Словакии противостоит лучший футболист мира прошлого года поляк Роберт Левандовски

Лидер поляков Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, проходит стартовый матч группы E чемпионата Европы Польша – Словакия. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния.

ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

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Через девять лет после того, как Роберт Левандовски забил первый гол на Евро-2012, нападающий сборной Польши попробует помочь своей команде взять удачный старт на Евро-2020. Пять лет назад поляки добрались до четвертьфинала, а сейчас хотят как минимум повторить это достижение. С учетом того, что во втором туре Польше играть против Испании, набрать три очка в Санкт-Петербурге очень важно. "Серьезный психологический тест, все будет зависеть от концентрации. Делать ошибки попросту нельзя", – заявил тренер поляков Паулу Соуза.

Главная задача словаков – остановить лучшего футболиста мира-2020 Левандовски, наколотившего в завершившейся Бундеслиге рекордный 41 мяч. Сборная Словакии выходила из группы на двух своих прошлых турнирах – ЧМ-2010 и ЕВРО-2016. "Очень непростая задача, но не для меня, а для всей нашей команды, – отметил центральный защитник Любомир Шатка. – Надеюсь, парни мне помогут сдержать такого грозного снайпера".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Польша: Щенсны; Берешиньски, Глик, Беднарек; Южвяк, Крыховяк, Модер, Пухач; Клих, Зелиньски; Левандовски

Словакия: Дубравка; Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан; Куцка, Громада; Гараслин, Гамшик, Мак; Дуда

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза: "Матч будет непростой. Это будет динамичная игра. Многое будет зависеть от психологии, от концентрации. Мы не можем позволить себе ошибаться. Надо суметь найти пробелы в обороне сборной Словакии, а это хорошо организованная команда, которая умело защищается глубоко у своих ворот и чуть выше. Они очень сильны при переходе из обороны в атаку, эти переходы вертикальны, они не тратят много сил на построение атак, а еще здорово исполняют "стандарты"

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович: "Мы много работали, чтобы попасть сюда, и с нетерпением ждем начала. Перед нами стоит непростая задача. Польша опережает нас в рейтинге ФИФА, мы подходим к матчу не в роли фаворитов, но я думаю, что составы у команд примерно равны. Важно хорошо начать, хотя в первом матче на Евро-2016 мы проиграли Уэльсу и все равно вышли из группы"

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры FAVBET считают фаворитами встречи поляков. Коэффициент на их победу – 1.71, на успех Словакии – 6.10, на ничью – 3.60. Наиболее вероятным у аналитиков называется счет 1:0 в пользу Польши.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

В Украине в прямом эфире встречу Польша – Словакия в понедельник, 14 июня, начиная с 19:00, можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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