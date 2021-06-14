Польша – Словакия: когда начало и где смотреть матч Евро-2020

Стартовый поединок группы Е чемпионата Европы состоится в понедельник в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00. Матч можно посмотреть на ТВ и в интернете – список трансляций

Роберт Левандовски vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, на Евро пройдут стартовые матчи в группе Е – Польша vs Словакия в 19:00 и Испания vs Швеция в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Польша – Словакия доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

В Украине в прямом эфире встречу Польша – Словакия в понедельник, 14 июня, начиная с 19:00, можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка, который пройдет в Санкт-Петербурге, доступна на сервисе OLL.TV.

ЗВЕЗДА МАТЧА

Лидер поляков Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Форвард Баварии и лучший футболист мира Роберт Левандовски – единственный игрок в нынешней сборной Польши, который уже забивал в финальных стадиях чемпионата Европы. Он поразил ворота греков в 2012-м, а на Евро-2016 отличился в четвертьфинальной битве с будущими чемпионами португальцами. Удержать его словакам сегодня будет крайне трудно.

"Чувствую себя хорошо, в полной готовности и с нетерпением жду матча. Каким для нас будет удачный результат? Не проиграть. Но выложимся мы по максимуму. И посмотрим, что у нас получится", – это уже заявление капитана сборной Словакии Марека Гамшика

Отметим, что пять лет назад на Евро-2016 сборная Польши, обыграв на своем пути Украину, впервые дошла до 1/4 финала и выбыла, ни разу не уступив в игровое время. Будущим победителям турнира португальцам поляки проиграли по пенальти 3:5 после ничьей 1:1.

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Сборная Словакии дебютировала на Евро в 2016 году и второй раз подряд играет в финальной стадии. На прошлом турнире словацкая команда заняла третье место в группе после Уэльса и Англии, набрав четыре очка. В 1/8 финала словаки проиграли Германии 0:3.

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