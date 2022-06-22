Полный набор. Новый тренер Джошуа назвал главные преимущества Усика

Александр Усик победил Энтони Джошуа в сентябре / Фото: REUTERS

Совсем скоро, 20 августа, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Усиком и Джошуа. В сентябре прошлого года украинец победил британца в Лондоне и стал чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Вчера же боксеры и их представители провели пресс-конференцию. На ней новый тренер AJ Роберт Гарсия похвалил Усика, однако при этом заявил, что уверен в победе своего подопечного.

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"Прямо сейчас я вижу кардинально другого Энтони. Я могу это сказать по тому, как он думает, как говорит, и по тому, как он усердно тренируется в зале. У него была плохая стратегия, но это уже в прошлом. Усик оказался лучше в тот вечер, мои поздравления. Но 20 августа мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы забрать титулы обратно. Я знаю, Энтони может это сделать. Он крупнее, физически более сильный, у него длиннее руки. Мы планируем воспользоваться этим.

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Безусловно, нам нужно быть готовыми к любой мелочи. Усик потрясающий боец. У него есть навыки, рефлексы и точность. Полный набор. Но я считаю, что Энтони обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы его побить. Я хочу своего первого чемпиона мира в хэвивейте. У меня уже 14 чемпионов и он будет моим 15-ым. Мой первый чемпион в супертяжелом весе, это будет большим событием для меня".

За свою карьеру профи Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа были 24 победы в 26 боях. Помимо украинца Энтони проигрывал Энди Руису. Букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.