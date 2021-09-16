15 сентября 22:00
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Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
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Милан 2
15 сентября 22:00
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Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
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Аякс --
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28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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29 сентября 22:00
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29 сентября 22:00
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Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Полмиллиона за зраду! Скандальному украинскому боксеру предложили российское гражданство

Андрей Трофимов
16 сентября, 09:35
35-летний Иван Редкач из Шостки, проживающий в Калифорнии, размышляет над получением паспорта РФ

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач, постоянно троллящий Александра Усика за пророссийские взгляды и как-то сцепившийся в американской церкви с Василием Ломаченко, рассказал о предложении из РФ.

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"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", – написал скандальный боксер-полусредневес Редкач у себя в Instagram

Отметим, что недавно Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

"Когда говоришь плохие слова про нацию, подумай сначала, кто ты. Ты клоун и шут для агрессивной части населения, ты дешевая монета, проститут. Запомни и сиди тихо", – сказал тогда Редкачу один из его фолловеров

Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

Напомним, скандалит Редкач и в ринге. Например, в прошлогоднем поединке против американца Дэнни Гарсии, в котором проиграл единогласным решением судей, Иван укусил соперника за шею.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – заявил тогда Гарсия.

"Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его" – объяснял в соцсетях акт вампиризма сам Редкач

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