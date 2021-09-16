Полмиллиона за зраду! Скандальному украинскому боксеру предложили российское гражданство

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач, постоянно троллящий Александра Усика за пророссийские взгляды и как-то сцепившийся в американской церкви с Василием Ломаченко, рассказал о предложении из РФ.

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"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", – написал скандальный боксер-полусредневес Редкач у себя в Instagram

Отметим, что недавно Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

"Когда говоришь плохие слова про нацию, подумай сначала, кто ты. Ты клоун и шут для агрессивной части населения, ты дешевая монета, проститут. Запомни и сиди тихо", – сказал тогда Редкачу один из его фолловеров

Иван Редкач назвал украинцев нищими / Фото: Instagram

Напомним, скандалит Редкач и в ринге. Например, в прошлогоднем поединке против американца Дэнни Гарсии, в котором проиграл единогласным решением судей, Иван укусил соперника за шею.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – заявил тогда Гарсия.