Полила лицо кетчупом? Экс-форвард Динамо вступился за игрока-насильника из Манчестер Юнайтед

Дмитрий Хлебас (справа) постарался оправдать Мэйсона Гринвуда (слева)

В конце января в Англии разгорелся скандал с Мэйсоном Гринвудом. Девушка вингера Манчестер Юнайтед Гарриет Робсон опубликовала фото и аудио, на которых запечатлены факты насилия со стороны игрока.

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Гарриет показала окровавленное лицо после избиения Мэйсоном, а также показала запись, на которой слышно, что Гринвуд пытался насильно заняться с ней сексом. Позже игрока арестовали, отстранили от выступлений за Манчестер Юнайтед, а от его профиля в Instagram отписались многие партнеры по команде.

Тем не менее, в Украине нашлись те, кто готов поставить под сомнение такое поведение Гринвуда. В частности, в Instagram-аккаунте "БРУТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ" в комментариях высказался экс-игрок Динамо Дмитрий Хлебас:

"Просто нарассказывала без доказательств и все верят".

Дмитрий Хлебас до конца 2017 года будет играть в минском "Динамо". Фото ФК "Динамо"

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Под его фразой сразу же началось горячее обсуждение. Один из пользователей заявил: "Ну если фото и аудио – это "без доказательств", то что для вас вообще доказательства?". На это Дмитрий сказал:

"Не видел, но тогда он даунич. Что сказать, сам виноват. Я видел только фото, но там зерна, а не доказательство. Такое ощущение, что она кетчупом полила себе на лицо, а эти синяки не факт, что от него.

Такие после секса остаются еще хуже. Любая может кетчупом на лицо полить и сказать: "Ой, меня бьет мой парень". Его сажать за это?".

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Отметим, что за свою карьеру Хлебас поиграл за киевское Динамо, Говерлу, Ворсклу, Динамо Минск, Десну и Колос. Нынче же 27-летний форвард выступает в Казахстане за Ордабасы.