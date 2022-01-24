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Полевой игрок заменил вратаря и совершил два безумных сэйва на Кубке Африки (видео)

Любомир Луканюк
24 января, 23:45
Сборная Коморских островов по ходу турнира потеряла троих голкиперов и место в воротах на матч с Камеруном вынужден был занять защитник

Чакер Альхадур стал вратарем / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялся матч 1/8 финала Кубка Африки. Встречались сборные Коморских островов и Камеруна. Ранее мы писали, что болельщики взяли в осаду дом футболиста. Он не забил пенальти.

Накануне поединка Коморы остались без вратарей. Али Ахамада и Мояд Уссени сдали положительные тесты на коронавирус, а Салим Бен Бойна получил травму плеча.

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Место в воротах вынужден был занять защитник Чакер Альхадур. Пришлось даже пластырем ему номер на спине исправить.

Но беды для Комор на этом не закончились. Уже на 7-й минуте красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.

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На 29-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби открыл счет в матче, а на 70-й Венсан Абубакар удвоил преимущество хозяев турнира. В концовке хавбек Комор Юссуф М'Чангама отыграл один мяч. Победа Камеруна – 2:1.

Но вы просто полюбуйтесь двумя подряд невероятными сэйвами Альхадура. Игре защитник в "рамке" позавидуют многие вратари: