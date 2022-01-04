3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхэмптон 1
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Полчаса рыдал в машине: Эвертон довел Миколенко до слез

Андрей Трофимов
4 января, 11:49
Бывший защитник Динамо Виталий Миколенко впервые рассказал, какие эмоции у него вызвала новость о переходе в ливерпульский клуб

Миколенко получил в Эвертоне №19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко, подписавший контракт с Эвертоном до лета 2026 года, еще месяц назад понятия не имел об интересе клуба АПЛ. А узнав о нем, долго плакал.

Об этом футболист поведал официальному сайту Динамо.

Реклама

"Об интересе Эвертона узнал 12 декабря после игры с Зарей. Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб", – говорит Миколенко.

Виталий Миколенко / Фото: официальный сайт "Эвертон"

"Когда я приехал, Игорь Михайлович (Суркис) привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в Динамо, завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры" – сказал он".

"Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной".

Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Реклама

"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", – признался Миколенко.

Миколенко в Эвертоне – до лета 2026-го / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.

Реклама