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Показалось, что он умер: кошмарный нокаут в бою на голых кулаках

Александр Трикиша
11 сентября, 21:06
Бывший боец UFC Хьюстон Александер феерически ворвался в лигу кулачных боев BKFC. Его бой против Уэса Комбса не продлился и одного раунда

Жуткий нокаут в боях на голых кулаках

За полторы минуты до конца первой пятиминутки Александер выждал, когда соперник раскроется, а потом нанес мощнейший удар в челюсть.

Комбс без чувств рухнул на канвас, однако это не остановило его оппонента, который нанес еще один "контрольный" в голову.

А следующие кадры просто повергли в шок! Боец лежал неподвижно с широко открытыми глазами и не подавал признаков жизни. К счастью, медикам удалось быстро привести бойца в чувство.

Кстати, Александер за удар по лежачему сопернику рисковал получить дисквалификацию, но судьи не стали наказывать бойца и присудили ему победу.

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