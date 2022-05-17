Погружу титул в ведро с кровью. Ультиматум Кличко российским боксерам

К словам Владимира Кличко в боксерском мире прислушиваются / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В ответ на военное вторжение Российской Федерации в Украину международные спортивные организации отстранили атлетов из страны-агрессора от соревнований. Россияне пытаются всеми силами обойти дисквалификацию, но получают жесткий отпор от авторитетных спортсменов.

Украинский боксер Владимир Кличко стоит на твердой позиции изоляции россиян от мирового спорта. Об общении Владимира с представителями боксерских организаций рассказал Кличко-старший.

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"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров. Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью. Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и черный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию", – рассказал Виталий Кличко в эфире канала Бомбардир.

Кличко-младший назвал ценности, на которые посягает Россия

Напомним, недавно россиянину Дмитрию Биволу разрешили выйти на ринг с лучшим боксером мира Саулем Альваресом, но для этого ему пришлось отречься от страны-агрессора. Во время выхода спортсмена на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана, а самого бойца представили как "боксера из Калифорнии".