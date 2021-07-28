Подвела точность: украинский "Робин Гуд" проиграл первый матч на Олимпиаде-2020

Украинский лучник Алексей Гунбин зачехлил лук после первого же поединка на Олимпиаде-2020. Украинец на равных сражался с соперником, но в решающий момент выстелил неудачно

Алексей Гунбин проиграл на старте Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В 1/32 финала жребий свел Гунбина с представителем Индии Тарундипом Раи. Лучникам понадобились все пять сетов, чтобы определить победителя.

Украинец вышел вперед после второго сета, но затем позволил сопернику сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу.

В решающий момент в четвертом сете Гунбин выстрелил в семерку, а затем в заключительном сете отличился двумя выстрелами в восьмерку, когда его соперник выбивал десятки.

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