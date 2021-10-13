Подумаешь, легкий вес! Ломаченко поймал щуку перед боем с Терминатором

Ломаченко с уловом / Фото: Instagram

Перед боем с Ричардом Комми из Ганы, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке, Василий Ломаченко продолжает рыбные дни на родине, в Одесской области.

В этот раз боксер поймал щуку, предложив фолловерам в Instagram угадать ее вес.

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"Подумаешь, легкий вес, как и у Васи", – принялись шутить подписчики спортсмена.

И вправду, ловил Ломаченко рыбу и крупнее.

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Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Другие же подписчики Ломаченко, завидев щуку в его руках, заключили: "О, теперь может загадывать желание".

Например, победить Ричарда Комми 11 декабря.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Отметим, что следующему сопернику Ломаченко – 34 года, он на год старше Василия. В активе африканца – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях. В последнем бою ганец по прозвищу Терминатор одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.