Подумаешь, легкий вес! Ломаченко поймал щуку перед боем с Терминатором

Ломаченко с уловом / Фото: Instagram
Перед боем с Ричардом Комми из Ганы, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке, Василий Ломаченко продолжает рыбные дни на родине, в Одесской области.
В этот раз боксер поймал щуку, предложив фолловерам в Instagram угадать ее вес.
"Подумаешь, легкий вес, как и у Васи", – принялись шутить подписчики спортсмена.
И вправду, ловил Ломаченко рыбу и крупнее.
Другие же подписчики Ломаченко, завидев щуку в его руках, заключили: "О, теперь может загадывать желание".
Например, победить Ричарда Комми 11 декабря.
Отметим, что следующему сопернику Ломаченко – 34 года, он на год старше Василия. В активе африканца – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях. В последнем бою ганец по прозвищу Терминатор одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.
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