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2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Под видом паралимпийцев за Украину выступали здоровые. Жесткое обвинение России

Андрей Трофимов
20 октября, 14:48
Глава российской федерации Георгий Луначарский объяснил, почему на Паралимпийских играх в Токио не было соревнований по футболу среди игроков с заболеванием ДЦП

Сборная Украины - победитель Паралимпиады-2016 / Фото: Getty Images

В 2004, 2008 и 2016 годах сборная Украины по футболу (ДЦП) побеждала на Паралимпийских играх. Честность успехов нашей команды поставили под сомнение в России.

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Президент российской Федерации футбола инвалидов Георгий Луначарский дал интервью Спорт-Экспрес, где рассказал о причинах исключения футбола для больных ДЦП из программы Паралимпийских игр.

"В программе Паралимпиады футбол сейчас представлен исключительно незрячими, а до недавнего времени была и вторая дисциплина – ДЦП, где заправляли Россия с Украиной. У нас два титула паралимпийских чемпионов, у соседей – три.

Но многие команды выпускали подставных игроков. Первыми эту практику еще в 90-е внедрили украинцы. За ними потянулись другие сборные, наша в том числе", – признался глава федерации.

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"Медицинский контроль? Его легко обойти при наличии соответствующих справок. "Свой" врач выписывает бумагу, и парень получает разрешение на участие в турнире инвалидов. Абсолютно здоровый! Когда в Международном паралимпийском комитете осознали масштаб бедствия, турнир по-тихому убрали из программы Игр", – рассказал Луначарский.

Смотрите финал Паралимпиады-2016 Украина – Иран:

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Ранее мы писали о скандальном заявлении чемпионки Токио-2020 Марины Литовченко. По словам спортсменки, в Харькове незрячим героям Паралимпиады подарили билеты в зоопарк.

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