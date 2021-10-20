Под видом паралимпийцев за Украину выступали здоровые. Жесткое обвинение России

Сборная Украины - победитель Паралимпиады-2016 / Фото: Getty Images

В 2004, 2008 и 2016 годах сборная Украины по футболу (ДЦП) побеждала на Паралимпийских играх. Честность успехов нашей команды поставили под сомнение в России.

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Президент российской Федерации футбола инвалидов Георгий Луначарский дал интервью Спорт-Экспрес, где рассказал о причинах исключения футбола для больных ДЦП из программы Паралимпийских игр.

"В программе Паралимпиады футбол сейчас представлен исключительно незрячими, а до недавнего времени была и вторая дисциплина – ДЦП, где заправляли Россия с Украиной. У нас два титула паралимпийских чемпионов, у соседей – три.

Но многие команды выпускали подставных игроков. Первыми эту практику еще в 90-е внедрили украинцы. За ними потянулись другие сборные, наша в том числе", – признался глава федерации.

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"Медицинский контроль? Его легко обойти при наличии соответствующих справок. "Свой" врач выписывает бумагу, и парень получает разрешение на участие в турнире инвалидов. Абсолютно здоровый! Когда в Международном паралимпийском комитете осознали масштаб бедствия, турнир по-тихому убрали из программы Игр", – рассказал Луначарский.

Смотрите финал Паралимпиады-2016 Украина – Иран:

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