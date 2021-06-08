Почему ты бил пенальти? Беременная жена устроила Зинченко допрос после Кипра

Александр Зинченко и его жена Влада / Фото: Instagram
У лавстори между Александром Зинченко и его женой Владой, свидетелями которой болельщики стали во время матча Украина – Кипр 4:0 в Харькове, было продолжение после игры.
Напомним, реализовав пенальти в ворота киприотов, Зинченко засунул мяч под футболку, посвятив гол беременной супруге, наблюдавшей за игрой из ложи прессы.
Александр Зинченко, сборная Украины / Фото: REUTERS
Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча / Фото: Reuters
При этом Влада в момент пенальти от волнения закрыла глаза ладонью, а затем поаплодировала мужу.
После матча Влада Зинченко (до замужества – Седан), уже в качестве журналистки каналов Футбол 1/2/3, взяла интервью у Александра, признанного лучшим игроком спарринга с Кипром.
- Почему именно ты пробивал пенальти? Тебе уступил Андрей Ярмоленко? – поинтересовалась Влада.
- Штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросил взять этот мяч, поскольку пообещал своей жене забить сегодня. И, наконец, забил, – лишь немного улыбнувшись, ответил Владе футболист МанСити.
- Что ты шептал на ухо Илье Забарному, игравшему на позиции крайнего защитника, когда вы выходили на второй тайм? Дал подсказки из своего опыта игры на этой позиции в Манчестер Сити? – задала мужу еще один вопрос Влада.
- У меня очень внимательная жена, – не удержался от комплимента супруге Александр. – А Забарному я подсказал, чтобы он быстрее доставлял мяч Ярмоле или Малиновском: "Если ты делаешь лишнее касание, то соперник закрывает зоны, и нам приходится снова менять позиции".
Отметим, что Влада Седан тоже едет на Евро. "Самочувствие хорошее. Работаю. На Евро еду. Все по плану", – написала накануне она в Instagram.
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