Почему сборная Украина играет с Нидерландами, а не с Голландией. Объясняем

С 1 января 2020 года королевство официально отказалось от старого названия в пользу Нидерландов, чтобы жители других провинций не обижались

Сегодня нас ждет большой футбольный вечер. В Амстердаме сборная Украины стартует на Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

Смотрите также в прямом эфире стрим матча Нидерланды – Украина.

Почему Нидерланды? Ведь в школе нас учили – Голландия. И это название долгое время использовалось не только в Украине, но и в самой Стране тюльпанов.

Все просто. С 1 января 2020 года Голландии "больше нет". Королевство официально отказалось от старого названия в пользу Нидерландов. Даже сменили логотип страны.

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Дело в том, что сами граждане не очень любили, когда их страну называли Голландией. Ведь это название лишь одного исторического региона. Сейчас на его территории две провинции – Северная и Южная Голландия. А в состав страны входит 12 провинций.

Это похоже на то, как многие говорят Англия, а подразумевают – Великобритания.

Кстати, раскручивать новый бренд Нидерландов правительство как раз планировало на музыкальном Евровидении и чемпионате Европы по футболу.