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Почему Ротару можно, а мне нет? Баюл убрала благодарность Зеленскому

Андрей Трофимов
25 января, 09:13
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины вскипела после того, как ей напомнили о реверансах в сторону президента России

Баюл и Зеленский с Ротару / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Оксана Баюл удалила со своей страницы в Instagram благодарность Владимиру Зеленскому, которую накануне выразила ему за то, что тот упомянул ее имя в перечне спортивных гордостей Украины.

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Баюл убрала публикацию с благодарностью Зеленскому и словами "Слава Украине!!!" со своей страницы после того, как медиа напомнили, что до этого в интервью российским СМИ Оксана призывала Украину дружить с Россией, при этом восхищаясь умением Путина договариваться с Байденом.

Зеленский, Баюл и Путин / Фото: Reuters, Instagram

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При этом первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл сделала новую гневную запись у себя в соцсетях.

"Недавно президент Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". К 30-летию Независимости нашей страны, награды присвоили семи украинцам. Так, премию, церемония награждения которой состоялась в Мариинском дворце, 22 августа, получила певица София Ротару. Об этом говорится на странице Офиса президента… У меня возникает вопрос? Почему, если кто выступает в России и получает награды, это нормально, а если я общаюсь с русскими, так это нет? И второй вопрос: я что, одна, кто поблагодарила президента Зеленского за его работу?" – написала в этот раз Баюл.

Владимир Зеленский и София Ротару / Фото: Офис Президента Украины

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Напомним, летом прошлого года Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу американского после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

Оксана Баюл больше не украинка / Фото: Instagram

Оксане Баюл – 44 года. Она давно проживает в США, замужем за миллионером итальянского происхождения Карло Джеем Фариной. Их дочери Софии идет седьмой год.

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram