Почему Малиновский не играет с Англией: названа причина

У самого дорогого футболиста сборной Украины Руслана Малиновского – мышечная перегрузка. Под вопросом было и участие в матче с англичанами Александра Зинченко

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией в Риме проходит без участия самого дорогого футболиста нашей команды Руслана Малиновского (30 млн евро). Полузащитник Аталанты не попал даже в заявку на игру.

Украина – Англия: онлайн матча 1/4 финала Евро-2020

Как сообщает канал Футбол, Малиновский не играет из-за проблем со здоровьем. Однако его беспокоит не старая травма грыжи. У Руслана – перегрузка мышц.

Руслан Малиновский, сборная Украины / Фото: Reuters Реклама

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Отметим, что перед матчем мышечный дискомфорт беспокоил Александра Зинченко, однако футболист Манчестер Сити все-таки вышел на игру с англичанами.