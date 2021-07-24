Победившая допинг украинка проиграла первый же матч на Олимпиаде-2020

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть стартовый раунд на Олимпийских играх. В матче первого круга она уступила Лейле Фернандес из Канады

Даяна Ястремская проиграла на старте Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Матч продлился 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Фернандес.

Отметим, что Ястремская пока не покидает Олимпиаду-2020. Даяна еще сыграет в парном разряде вместе с Элиной Монфис (Свитолиной).

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Из-за обвинений в употреблении допинга Ястремская пропустила полгода. Доказать свою невиновность ей удалось только перед самой Олимпиадой, поэтому для подготовки у нее оставалось совсем немного времени. Даяна успела принять участие лишь в одном турнире, где дошла до полуфинала.

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Даяна Ястремская / Фото: Twitter

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