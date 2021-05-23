Победитель Лиги чемпионов покинул УПЛ

Донецкий Олимпик попрощался с африканцем Яя Туре, который использовал украинскую Премьер-лигу в качестве стартовой площадки для своей тренерской карьеры

Яя Туре и Зинченко / Фото: Getty Images

Чемпионат Украины по футболу остался без одной из своих суперзвезд – официально. 38-летний ивуариец Яя Туре покинул донецкий Олимпик, где с февраля работал ассистентом главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпика.

"Яя Туре отныне больше не тренер донецкой команды. 37-летний специалист проработал в донецком клубе четыре месяца. Именно в Олимпике легендарный ивуариец начал свою тренерскую карьеру, успев побыть ассистентом в штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара"

"Человек-харизма, всегда открытый и улыбчивый… За время пребывания в команде Яя стал неотъемлемой частью олимпийской семьи и навсегда ей останется!"

"ФК Олимпик благодарит Туре за его вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере"

"Удачи, чемпион!" – говорится в заявлении Олимпика

Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что в качестве футболиста Яя Туре, который в свое время выступал за донецкий Металлург, успел выиграть Лигу чемпионов с Барселоной, три чемпионата Англии с Манчестер Сити и четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке.

По словам агента Туре, Дмитрия Селюка, Яя может продолжить тренерскую карьеру в России, чемпионат которой, по мнению Селюка, "сильнее УПЛ".

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