Победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу (видео)

Американский вингер Челси Кристиан Пулишич решил понабивать мяч над групером-голиафом – футболист провалился в воду да еще получил на орехи от экологов

Пулишич угодил в рыбный скандал / Фото: Twitter

Американский вингер Челси, победитель Лиги чемпионов-2021 Кристиан Пулишич оказался в центре скандала.

В социальных сетях стало вирусным видео, на котором 22-летний футболист сидит на парусной лодке и жонглирует мячом над гигантской рыбой, которую держали в воде на веревке. Игрок потерял контроль над мячом и упал в воду на рыбу.

После этого Пулишич подвергся критике со стороны организации Blue Planet Society, группы экологов, выступающей за прекращение чрезмерной эксплуатации мирового океана.

"Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом – развлечения ради", – написала Blue Planet Society у себя в Twitter о Пулишиче

Групер-голиаф – крупная морская рыба, обитающая в тропических водах. Его охранный статус классифицируется как "уязвимый". Это означает, что его будущее не вызывает немедленных опасений. Тем не менее численность груперов быстро сокращается, а потому на вылов этой рыбы наложен запрет.

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Ранее мы писали, что парашютиста с матча Германия – Франция хотели пристрелить. Если бы не слово "Гринпис" на парашюте, высадка на поле в Мюнхене для мужчины могла завершиться летально.

Вспомним, как Челси с Пулишичем выиграл Евро-2020