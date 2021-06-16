16 июня 30’
Финляндия 0
Россия 0
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Парашютиста с матча Германия – Франция хотели пристрелить: что его спасло

Олег Люлька Олег Люлька
16 июня, 15:18
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Если бы не слово "Гринпис" на парашюте, этот полет для мужчины завершился бы летально – снайпер уже был готов выпустить в него пулю: видео и подробности скандала
Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии
Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Выходка парашютиста, приземлившегося на поле мюнхенской "Альянц Арены" перед матчем Германия – Франция (0:1), могла завершиться для него летально. Его мог пристрелить снайпер.

Мужчину спасло то, что на его парашюте было слово "Гринпис".

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Альянц Ареной". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось бы заплатить за эту акцию жизнью, – заявил член Бундестага Йоахим Херрманн, слова которого приводит Bild. – Я могу лишь осудить "Гринпис" за неоднократное совершение столь безответственных поступков. Здесь нет никакой связи с защитой окружающей среды"

Напомним, что буквально перед началом вчерашнего матча Германия – Франция 0:1 над стадионом показался парень на парашюте. Он пролетел над медиатрибуной и болельщиками, едва не врезался в толпу фанатов и сел прямо на газон, разбив камеру-паука. Подготовку к матчу пришлось ненадолго прервать, а игроки были откровенно поражены произошедшим.

Читайте также: Германия и Франция играли под украинскую музыку! Наш репортаж из Мюнхена

На парашюте красовались призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Гринпис".

Обзор матча Германия – Франция (0:1)

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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