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Победить Усика Джошуа вынудит голод: что увидел спарринг-партнер британца

Александр Трикиша
14 января, 22:57
Бывший чемпион мира Крис Юбэнк-младший провел несколько тренировок с Энтони Джошуа в Дубаях и удостоверился, что британцу по силам победить Александра Усика в реванше

Юбэнк-младший спрогнозировал победу Джошуа над Усиком / Фото: Instagram, REUTERS

Джошуа не смог пересмотреть запись боя против Усика – настолько плохой бокс он показывал. Но в реванше он намерен все изменить.

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"Он все еще хочет быть лучше, он все еще хочет совершенствоваться, он хочет этой победы, он хочет отомстить за это поражение, 100 процентов. И я не вижу, почему он не может этого сделать.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Джошуа придется изменить свой план игры, он это знает. Но, как он показал в матче-реванше с Руисом, он более чем способен меняться и развиваться как боец, поэтому я уверен – он победит.

Человек все еще голоден. Он столько сделал, столько денег заработал, но он по-прежнему голоден, как никогда", – рассказал Юбэнк-младший в интервью talksport.com.

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