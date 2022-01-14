Победить Усика Джошуа вынудит голод: что увидел спарринг-партнер британца

Джошуа не смог пересмотреть запись боя против Усика – настолько плохой бокс он показывал. Но в реванше он намерен все изменить.

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" Он все еще хочет быть лучше, он все еще хочет совершенствоваться , он хочет этой победы, он хочет отомстить за это поражение, 100 процентов. И я не вижу, почему он не может этого сделать.

Джошуа придется изменить свой план игры, он это знает. Но, как он показал в матче-реванше с Руисом, он более чем способен меняться и развиваться как боец, поэтому я уверен – он победит.

Человек все еще голоден. Он столько сделал, столько денег заработал, но он по-прежнему голоден, как никогда", – рассказал Юбэнк-младший в интервью talksport.com.