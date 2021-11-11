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По стопам Шварценеггера! Вот чем Кличко занимается в США

Олег Люлька
11 ноября, 08:53
В Сети появилось видео, как Владимир Кличко проводит время на берегу Тихого океана в Калифорнии – он там не только загорает

Владимир Кличко в Калифорнии / Фото: Instagram

Накануне Владимир Кличко сделал селфи в городе Санта-Моника, который расположен на западе округа Лос-Анджелес. Могло создаться впечатление, будто знаменитый боксер на калифорнийском пляже просто принимает солнечные ванны.

Но нет.

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Как оказалось, Кличко-младший там усиленно тренируется. В Сети появилось видео, как Владимир занимается в легендарном калифорнийском зале для бодибилдеров Gold's Gym. В свое время тут тренировались Арнольд Шварценеггер, Клинт Иствуд, Мохамед Али и многие другие популярные люди.

Кличко энергично подтягивается на турнике.

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А затем, хвастаясь своими бицепсами, говорит:

"Привет, народ! Это Мекка бодибилдинга, Gold's Gym в Калифорнии. Качаем мышцы и продолжаем драться!"

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Согласитесь, вряд ли бы Владимир продолжал себя так изнурять, если бы не планировал возобновить боксерскую карьеру.

Ранее Кличко признавался, что мечтает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в 45 лет. Украинцу сейчас как раз 45!

Владимир Кличко / Фото: Facebook