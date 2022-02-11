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По стопам отца: Манчестер Юнайтед подписал 11-летнего сына Роналду

Сергей Шаховец
11 февраля, 08:45
Старший сын Криштиану Роналду подписал свой первый контракт с Манчестер Юнайтед

Роналду-младший будет выступать за "красных дьяволов" / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Юный футболист заключил соглашение с академией Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Express. Криштиану Роналду-младший взял себе седьмой игровой номер, под которым в МЮ выступает его отец.

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Джорджина Родригес, любимая Роналду, поддержала сына, опубликовав красивые семейные фото в Instagram.

"Вместе к нашим мечтам. Мама любит тебя", – написала в Instagram Джорджина Родригес.

Несколькими днями ранее, Роналду сыграл с сыном в футбол и тоже поделился общими фото.

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"Нынешнее и будущее", – написал пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Отметим, что старший сын Роналду перешел в академию МЮ из академии Ювентуса в сентябре 2021 года. Роналду младший выступает в детской команде, где возраст игроков не превышает 12 лет.

Добавим, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе воспитывают четверых детей. Пара познакомилась в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где Джорджина работала продавцом-консультантом.

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К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

/ Фото: Instagram

И в том же 2017-м Джорджина подарила футболисту девочку, которую назвали Алана Мартина. Сейчас Родригес снова беременна – у Джорджины будет двойня.

Ранее мы рассказывали, как на свой день рождения Криштиану Роналду засветил шикарный автопарк. Суммарная стоимость автопарка составляет колоссальные 22 миллиона евро!

У Роналду автопарк на 22 миллиона евро / Фото: Коллаж: Сегодня