По пути Шевченко: форвард Динамо перейдет в итальянский клуб

Владислав Супряга подпишет долгосрочный контракт с Дженоа, выступающим в Серии А

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Появились новые подробности о трансфере форварда киевского Динамо Владислава Супряги в итальянский клуб Дженоа.

Как сообщает в своем Twitter спортивный журналист Никола Скира, контракт украинца уже готов, он рассчитан до 2026 года. Уточняются детали перехода, над которыми работают агенты.

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Сумма сделки не сообщается, ранее Дженоа предлагал 5 миллионов евро за молодого нападающего.

Напомним, что главный тренер Динамо Мирча Луческу не взял Супрягу на сбор в Австрию и уже не рассчитывает на него в новом сезоне.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В минувшем сезоне Владислав сыграл за бело-синих 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионов евро.

Владислав Супряга. Фото: REUTERS/Yves Herman

Тем временем киевский клуб в летнее межсезонье подписал белорусского форварда из ЦСКА Илью Шкурина и венесуэльского бомбардира Эрика Рамиреса.