По деньгам договорились! Сколько получит Усик за реванш с Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Александр Усик по очкам победил Энтони Джошуа в чемпионском поединке в Лондоне. И сразу же стало известно, что британец требует реванш.

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о гонорарах бойцов во втором бое.

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"Процесса переговоров по вопросу гонораров в реванше не будет. Мы обо всем договорились еще тогда. Будет 50 на 50", – заявил Красюк в интервью boxingukraineboxing.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что судья объяснил, почему отдал победу Усику. Он сомневается, что поединок в Лондоне был договорным, как думают многие болельщики.

Напомним, что Александр Усик продолжил сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, хотя грозился уйти после победы над Джошуа.