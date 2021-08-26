26 августа 19:30
Заря --
Рапид Вена --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Теперь полный комплект медалей! Пловчиха Мерешко взяла серебро Паралимпиады-2020

Сергей Шаховец
26 августа, 11:49
29-летняя украинка добыла вторую медаль в Токио-2020. В этот раз ей совсем немного не хватило до золота

Елизавета Мерешко на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх в Токио.

В финале заплыва комплексным стилем на дистанции 200 метров в классе SM6 она показала время 2:58.04, уступив чемпионство британской спортсменке Саммерс-Ньютон, которой покорился мировой рекорд.

Это девятая медаль сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио. В нашей копилке 1 золото, 6 серебряных медалей и 2 бронзовые.

Для самой Мерешко это седьмая награда Паралимпиад. В Рио-2016 она выиграла 5 золотых медалей и 1 бронзовую. Таким образом у Елизаветы теперь есть полный медальный комплект Игр.

Реклама

Напомним, что вчера Елизавета Мерешко завоевала золотую награду на Паралимпийских играх в Токио. Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 25 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 8 медалей. Сегодня второй день соревнований на Паралимпийских играх, которые продлятся до 5 сентября.

Реклама