Теперь полный комплект медалей! Пловчиха Мерешко взяла серебро Паралимпиады-2020

Елизавета Мерешко на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала серебряную награду на Паралимпийских играх в Токио.

В финале заплыва комплексным стилем на дистанции 200 метров в классе SM6 она показала время 2:58.04, уступив чемпионство британской спортсменке Саммерс-Ньютон, которой покорился мировой рекорд.

Это девятая медаль сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио. В нашей копилке 1 золото, 6 серебряных медалей и 2 бронзовые.

Для самой Мерешко это седьмая награда Паралимпиад. В Рио-2016 она выиграла 5 золотых медалей и 1 бронзовую. Таким образом у Елизаветы теперь есть полный медальный комплект Игр.

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Напомним, что вчера Елизавета Мерешко завоевала золотую награду на Паралимпийских играх в Токио. Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 25 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала 8 медалей. Сегодня второй день соревнований на Паралимпийских играх, которые продлятся до 5 сентября.