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Плохие новости для Супряги: Сампдория подписала звездного форварда

Сергей Шаховец
9 февраля, 16:50
Итальянский клуб Сампдория объявил о подписании опытного нападающего Себастьяно Джовинко

Себастьян Джовинко будет конкурентом Владислава Супряги / Фото: Коллаж: Сегодня, официальный сайт "Сампдория"

Звездный форвард будет выступать в составе "моряков" до конца сезона, о чем сообщил официальный сайт Сампдории.

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35-летний футболист оставался без команды с лета 2021 года, когда у него закончился контракт с саудовским Аль-Хилалем. Чтобы не потерять форму Джовинко тренировался в своем бывшем клубе Торонто.

Себастьян Джовинко известен в первую очередь по выступлениям в туринском Ювентусе, в составе которого он дважды становился чемпионом Италии. Есть в активе форварда опыт выступлений в сборной Италии, в которой он сыграл 23 матча и забил 1 гол.

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Стоит отметить, что после подписания Джовинко шансы на попадание в состав Владислава Супряги значительно уменьшатся.

Напомним, что дебют за Сампдорию у Влада получился неоднозначным. Украинец появился на поле на 36-й минуте матча, а уже на 59-й тренер генуэзцев Марко Джампаоло убрал Супрягу с поля.

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За свои 23 минуты на поле чемпион мира-2019 среди молодежи Супряга получил от аналитиков WhoScored 5,9 балла это низшая оценка среди всех футболистов Сампдории в этой встрече.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images