Пивной душ из рук Томаса Мюллера! Лидер Баварии празднует уникальный рекорд

Мюллер - самый титулованный игрок чемпионата Германии / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария", Коллаж: Сегодня

Победа Баварии над Боруссией Дортмунд со счетом 3:1, позволила мюнхенской команде стать досрочно чемпионом Германии в сезоне 2021/2022. Этот титул покорился легендарному клубу 10 раз подряд – это рекорд среди топ-чемпионатов по продолжительности побед во внутреннем соревновании.

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Но на этом рекорды не закончились. Многолетний лидер Баварии Томас Мюллер оформил свой уже 11 чемпионский титул Бундеслиги. Это достижение стало уникальным, так как еще ни одному игроку не удавалось добыть столько побед в чемпионате Германии. Таким образом Мюллер – самый титулованный игрок Бундеслиги.

На радостях и эмоциях, свой рекордный чемпионский титул Томас Мюллер отпраздновал экс-партнером по первому чемпионству в 2010 году Бастианом Швайнштайгером, который присутствовал на матче в качестве эксперта на ТВ. Мюллер устроил для Швайни холодный... пивной душ!!!

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Немецкий успех Баварии очень красноречив. Команда целое десятилетие не знает себе равных в Бундеслиге. А вот дела в Лиге чемпионов у Баварии не заладились, мюнхенцы сенсационно вылетели от Вильярреала.