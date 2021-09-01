Петраков назвал состав на Казахстан: без Степаненко и Зубкова

Матч с Казахстаном пройдет на "Астана Арене"
В 17:00 в Нур-Султане начнется отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная Казахстана принимает Украину.
Мы ведем мультимедийный онлайн матча Казахстан – Украина. Следите за игрой вместе с нами.
Сегодня утром наставник украинской команды Александр Петраков назвал заявку на игру с Казахстаном:
- Денис Бойко
- Эдуард Соболь
- Александр Сирота
- Сергей Кривцов
- Сергей Сидорчук
- Тарас Качараба
- Андрей Ярмоленко
- Руслан Малиновский
- Роман Яремчук
- Николай Шапаренко
- Виктор Корниенко
- Андрей Пятов
- Илья Забарный
- Евгений Макаренко
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Виталий Буяльский
- Александр Тимчик
- Даниил Сикан
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
Из тих футболистов, что сейчас пребывают с командой, в заявку на игру против Казахстана не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.
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Кстати, стало уже известно, что Украина проведет матч в синем комплекте формы, а Казахстан – в желтом.