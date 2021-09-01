Петраков назвал состав на Казахстан: без Степаненко и Зубкова

Матч с Казахстаном пройдет на "Астана Арене"

В 17:00 в Нур-Султане начнется отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная Казахстана принимает Украину.

Мы ведем мультимедийный онлайн матча Казахстан – Украина. Следите за игрой вместе с нами.

Сегодня утром наставник украинской команды Александр Петраков назвал заявку на игру с Казахстаном:

Денис Бойко Эдуард Соболь Александр Сирота Сергей Кривцов Сергей Сидорчук Тарас Качараба Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Роман Яремчук Николай Шапаренко Виктор Корниенко Андрей Пятов Илья Забарный Евгений Макаренко Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Виталий Буяльский Александр Тимчик Даниил Сикан Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

Из тих футболистов, что сейчас пребывают с командой, в заявку на игру против Казахстана не попали Тарас Степаненко и Александр Зубков.

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Кстати, стало уже известно, что Украина проведет матч в синем комплекте формы, а Казахстан – в желтом.