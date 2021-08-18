Петраков довызвал в сборную четырех футболистов: два легионера и два чемпиона мира

Александр Петраков / Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес четыре изменения в составе национальной команды, который был ранее сформирован комитетом УАФ. Сразу после своего назначения он довызвал двоих дебютантов: нападающего Шахтера Даниила Сикана и защитника пражской Славии Тараса Качарабу. Кроме того, сегодня Петраков перевел из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков полузащитника венгерского Фехервара Евгения Макаренко.

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Также наставник сборной Украины дополнил список резервных игроков футболистом Зари Сергеем Булецой, который выступал в составе "молодежки" U-20 на ЧМ-2019.

"Сине-желтые" начнут сбор 29 августа в Киеве. В этот день сборная Украины разместится в столичном отеле "Опера" и проведет вечернюю тренировку. На следующий день запланирован вылет на выездной матч с национальной командой Казахстана.

Расширенный список игроков сборной Украины.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал).

Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия) Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар).

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Виктор Коваленко (Специя), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба – Заря).

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Сикан против Фернандиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"