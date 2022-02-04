Первые надежды на медали: расписание украинцев на Олимпиаде 5 февраля

Будем болеть за биатлонистов и скиатлонисток / Фото: AFP

Уже в первый официальный день Олимпиады-2022 украинские спортсмены вступят в борьбу за медали. В субботу украинцы будут бороться за награды в биатлоне и скиатлоне.

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Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

08:20. Прыжки с трамплина: обычный трамплин, квалификация, мужчины – Антон Корчук, Евгений Марусяк

– Антон Корчук, Евгений Марусяк 09:45. Скиатлон: Лыжные гонки, женщины (финал) – Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева

– Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева 11:00. Биатлон: смешанная эстафета (финал) – Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный

– Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный 13:10. Санный спорт, мужчины, 1-й заезд - Андрей Мандзий, Антон Дукач

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

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Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.