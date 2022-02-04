4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Первые надежды на медали: расписание украинцев на Олимпиаде 5 февраля

Александр Трикиша
4 февраля, 21:56
Зимние Олимпийские игры 2022 года официально открылись грандиозной церемонией открытия. А теперь время переходить к самим соревнованиям

Будем болеть за биатлонистов и скиатлонисток / Фото: AFP

Уже в первый официальный день Олимпиады-2022 украинские спортсмены вступят в борьбу за медали. В субботу украинцы будут бороться за награды в биатлоне и скиатлоне.

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Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

  • 08:20. Прыжки с трамплина: обычный трамплин, квалификация, мужчины – Антон Корчук, Евгений Марусяк
  • 09:45. Скиатлон: Лыжные гонки, женщины (финал) – Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева
  • 11:00. Биатлон: смешанная эстафета (финал) – Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
  • 13:10. Санный спорт, мужчины, 1-й заезд - Андрей Мандзий, Антон Дукач

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

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Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.