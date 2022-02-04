4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Перші надії на медалі: розклад українців на Олімпіаді 5 лютого

Олександр Трикіша
4 лютого, 21:56
Зимові Олімпійські ігри 2022 офіційно відкрилися грандіозною церемонією відкриття. А тепер час переходити до самих змагань

Будемо вболівати за біатлоністів та скіатлоністок / Фото: AFP

Вже в перший офіційний день Олімпіади-2022 українські спортсмени розпочнуть боротьбу за медалі. У суботу українці боротимуться за нагороди у біатлоні та скіатлоні.

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Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 5 лютого

  • 08:20. Стрибки з трампліну: звичайний трамплін, кваліфікація, чоловіки – Антон Корчук, Євген Марусяк
  • 09:45. Скіатлон: Лижні перегони, жінки (фінал) – Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова
  • 11.00. Біатлон: змішана естафета (фінал) – Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Пріма, Дмитро Підручний
  • 13:10. Санний спорт, чоловіки, 1-й заїзд – Андрій Мандзій, Антон Дукач

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

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Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.