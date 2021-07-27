Первая победа в боксе! Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020

Украинка Анна Лысенко принесла Украине первую победу в боксерском турнире Олимпиады-2020. Наша девушка-боксер, выступающая в весовой категории до 69 кг, пробилась в четвертьфинал

Анна Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В поединке 1/8 финала Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб.

Анна доминировала на ринге на протяжении всех трех раундов и выиграла единогласным решением судей.

В 1/4 финала 30 июля Лысенко встретится с представительницей Турции Бусеназ Сюрменелли.

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Ранее Олимпиаду-2020 покинули два наших боксера – Николай Буценко и Ярослав Харциз проиграли свои стартовые поединки в Токио.

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.