Первая ничья на Евро-2020! Уэльс разошелся миром со Швейцарией

Оба гола в поединке в Баку были забиты головой. Швейцария открыла счет в начале второго тайма, но не сумела удержать победу – 1:1. В этой группе лидирует Италия

Бейл в матче Уэльс - Швейцария не забил / Фото: Reuters

На Евро-2020 зафиксирована первая ничья. Субботний поединок Уэльса и Швейцарии в Баку завершился со счетом 1:1. Напомним, накануне в этой группе Италия разгромила Турцию 3:0.

Швейцария, которую у болельщиков Украины есть основания недолюбливать за судебную победу над Украиной в Лиге наций, открыла счет на 49-й минуте. Эмболо головой завершил подачу углового с правого фланга от Шакири.

Видео гола Эмболо

Однако на 74-й минуте Уэльс отыгрался – и тоже после розыгрыша углового. Мур, получивший повреждение в первом тайме, перемотанной головой переправил мяч в дальний угол, завершив подачу с правого фланга от Моррелла – 1:1.

Видео гола Мура

Добавим, что на 85-й минуте у Швейцарии отличился Гавранович, но отпраздновать победу швейцарцам не довелось – после просмотра VAR был зафиксирован офсайд.

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Уэльс – Швейцария – 1:1

Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3) — Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири (Закария, 66) — Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84)

Предупреждения: Мур – Шер, Мбабу

Таким образом после первого тура в группе А лидирует Италия, имеющая три очка. Второе место делят Швейцария и Уэльс. Замыкает группу Турция.

16 июня в этой группе играют Турция – Уэльс и Италия – Швейцария.

Смотрите, как накануне Италия разгромила Турцию 3:0