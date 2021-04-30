Первая доза. Жених Свитолиной вакцинировался от коронавируса

Знаменитый французский теннисист Гаэль Монфис сделал прививку от COVID-19, первую дозу он получил в Швейцарии

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 он получил в швейцарской Лозанне.

"Первая доза", – подписал свою фотографию в Twitter Гаэль.

Теннисист продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Он планирует вернуться на корты на грунтовом турнире в Риме, который состоится с 9 по 16 мая.

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34-летний Монфис – полуфиналист двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции.

Напомним, что в начале апреля Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной. Украинская теннисистка согласилась выйти замуж.

Хотя Свитолина жаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – сказала по этому поводу Элина.