Пережить застолье: как тренироваться и держать себя в форме зимой

Даниил Сапунов дает советы, как поддерживать форму в межсезонье / Фото: Коллаж: Сегодня

У любителей спорта сейчас межсезонье, а впереди к тому же затяжные новогодние праздники, которые потом могут вылезти боком, в прямом смысле слова.

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Как пережить застолье, сохранить форму и подойти к новому сезону, специально для Спорт Сегодня рассказывает Даниил Сапунов.

КТО ТАКОЙ ДАНИИЛ САПУНОВ

Даниил Сапунов побеждал в одной из самых сложных гонок на выносливость – Ironman. Трижды выступал на Олимпийских играх (в Афинах-2004 – 17-й за Казахстан, в Пекине-2008 – 21-й за Казахстан, в Лондоне-2012 – 42-й за Украину).

Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины, организатор и главный тренер Sapik Team и просто "Железный человек".

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Даниил Сапунов. 10 советов триатлонистам

ЧТО ТАКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Это период, когда все соревнования года пройдены. Такой период есть практически в каждом виде спорта. В триатлоне, как правило, он начинается в конце осени в более теплых странах или зимой у тех, кто живет в климате, похожем на украинский. В это время важно сделать паузу в спорте, неделю или две можно вообще отдохнуть.

Чтобы не терять форму, можно заниматься другими видами спорта – теннисом, баскетболом или любой другой активностью, чтобы оставаться подвижным.

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Это время можно использовать для лечения травм, восстановления, сдать общие анализы и пройти осмотр у врача. Входить в новый сезон нужно плавно и размеренно, начинать с легких пробежек и спортивного зала, особое внимание уделяя укреплению связок и сухожилий.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ВЫСОКОМУ СЕЗОНУ

Межсезонье – отличное время для планирования ваших стартов, а как следствие, и нагрузок, которые необходимо будет давать. Таким образом, у вас будет мотивация и время, чтобы успеть качественно пройти весь сезон. Рекомендую выбрать основной старт сезона, например IRONMAN, и под него взять несколько менее значимых стартов, на которых можно проверить свои силы. Так называемые подводящие старты лучше брать рядом с местом проживания, чтобы не тратить на них много времени и сил.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

Самое время уделить больше внимания спортивному залу. Я не сторонник большого веса, лучше работать со своим весом или совсем небольшим – тем, с которым вы легко можете делать по 10-20 повторений.

Моя любимая тренировка в зале – занятие по 30 секунд на каждую группу мышц с 30-секундной паузой. Это здорово укрепляет общую физическую подготовку.

Оптимально сочетать легкую пробежку или плавание с занятием в тренажерном зале.

О ПОЛЬЗЕ ЙОГИ, СТРЕТЧИНГА И БИОМЕХАНИКИ

Йогу, как правило, очень недооценивают, ведь гибкость улучшает все наши показатели. Биомеханика тоже крайне полезна, так как это отличная возможность проработать и включить те группы мышц, которые мы не задействуем во время занятий триатлоном.

О СПОРТИВНЫХ СБОРАХ ЗИМОЙ

Сборы – большой плюс в продвижении ваших спортивных результатов. Как показывает мой опыт, иногда двухнедельные сборы с тренером дают больше, чем 2 месяца самостоятельных занятий.

Это период, когда вы только спите, едите и тренируетесь по 2-3 раза в день. Занятия на велостанке не могут сделать буст ваших результатов, в отличие от пятичасовых велозаездов на сборах в теплых странах. Например, в Турции, Испании или на Кипре зимой не много туристов, поэтому и цены на жилье более доступные. Для тех, кто хочет достигать результатов на стартах в триатлоне, сборы – обязательная программа.

КАК НЕ НАБРАТЬ ВЕС НА НОВОГОДНИХ ЗАСТОЛЬЯХ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ ОТКАЗАТЬ СЕБЕ В ОЛИВЬЕ?

У триатлетов есть вес тренировочный и есть соревновательный. Как правило, в межсезонье мы не боимся набрать 2-3 кг лишнего веса, главное, чтобы было комфортно, а под соревнования можно будет снова его откорректировать.

К примеру, 1 января 2022 года я и мои ученики побежим кросс 22 км, это дополнительный стимул не переесть и лечь спать пораньше.

Не стоит бояться набрать пару лишних килограммов, если знаешь, как потом их сбросить.

Постный оливье / Фото: instagram.com/iamcookru/

КАК БОРОТЬСЯ С НЕХВАТКОЙ ВИТАМИНОВ?

Сейчас более чем достаточно различных витаминных комплексов. Важно помнить, что конкретные витамины прописывает врач после ознакомления с результатами ваших анализов. Их следует принимать согласно рекомендациям, которые указывает производитель, и обязательно делать паузу, чтобы не вызывать привыкания. В межсезонье, когда нагрузки меньше, витамины накапливаются в организме охотнее.

И О МОТИВАЦИИ

Сейчас, зимой, труднее вставать на утреннюю тренировку, вечером из-за ранней темноты и плохих погодных условий также трудно себя настроить на тренировку.

Здесь поможет определение цели на грядущий сезон и понимание, что тренироваться нужно уже сейчас, иначе можно не успеть качественно подготовиться к старту.

Я взял себе за правило как минимум один час в день заниматься спортом и, воспитывая свою дочь, прививаю и ей это правило, ведь это формирует ее иммунитет и здоровье. Вместе находить мотивацию легче.

В заключение хочу сказать, что триатлон слабых не прощает, но не старайтесь зимой бросить все силы на подготовку. Тренируйтесь в удовольствие и не переусердствуйте. Все должно быть step by step.