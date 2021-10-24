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Перепутал ворота. Ибрагимович впервые в карьере жестко оконфузился

Сергей Шаховец
24 октября, 18:13
Ошибка нестареющего форварда Милана едва не стоила его клубу лидерства в чемпионате. К счастью, Ибра сумел реабилитироваться

Златан Ибрагимович забил первый автогол в карьере / Фото: Reuters

Результат матча Милана с Болоньей в 9-м туре Серии А был крайне важен для "россонери" – в случае успеха они выходили на первое место в чемпионате. Главным действующим лицом поединка стал 40-летний Златан Ибрагимович.

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На 16-й минуте матча шведский форвард сделал голевой пас на Рафаэля Леао, который открыл счет в поединке.

А в начале второго тайма произошел конфуз, который Ибрагимович не знал всю свою долгую карьеру. Во время подачи углового швед срезал мяч в собственные ворота и позволил Болонье сократить разрыв в счете матча – 1:2. Этот автогол стал для Златана первым в карьере.

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Однако этот гол абсолютно не смутил звездного бомбардира, и на 90-й минуте игры он снял все вопросы о победителе встречи, доведя счет до 4:2 в пользу Милана.

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, что в начале октября Ибрагимовичу исполнилось 40 лет, и, таким образом, швед стал четвертым футболистом в Серии А, забившим после 40 лет.

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Также мы сообщали, как Златан отпраздновал свое 40-летие и подарил себе уникальный Ferrari.

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