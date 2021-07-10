Перед финалом Евро травма у ведущего полузащитника англичан

Фил Фоден из Манчестер Сити пропустил тренировку перед решающим матчем чемпионата Европы с итальянцами. Впрочем, его участие в финале не исключено

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден / Фото: Reuters

Неприятные новости для болельщиков сборной Англии перед финалом Евро-2020 с Италией, который состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Накануне главного матча турнира полузащитник англичан Фил Фоден пропустил тренировку команды. У 21-летнего одноклубника Александра Зинченко по Манчестер Сити – повреждение.

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Впрочем, как сообщает Sky Sports, пропуск тренировки был, скорее, мерой предосторожности, а не показателем серьезности травмы, которая не должна помешать футболисту сыграть в поединке с итальянцами.

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Отмечается, что остальные игроки английской команды перед финалом Евро-2020 тренировались без ограничений.

Как мы писали ранее, животные уже предсказали победителя финала Евро-2020. Сурикаты из лондонского зоопарка, сибирский тигр из Красноярска и висайские бородавчатые свиньи из Бристоля ждут победы англичан.