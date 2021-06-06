Перед Евро-2020 Динамо поставили на второе место в крутом рейтинге

На чемпионате Европы сыграют одиннадцать футболистов воспитанников киевского Динамо, лучше показатель на континенте лишь у Аякса

Ярмоленко - один из лучших бомбардиров сборной Украины

Сайт CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг накануне чемпионата Европы по футболу. Специалисты посчитали, сколько клубы делегировали своих воспитанников на Евро-2020.

По условиям, игрок в возрасте от 15 до 21 года должен был провести минимум три сезона в клубе. Оказалось, что киевское Динамо на втором месте по этому показателю. В заявку сборной Украины вошли восемь нынешних динамовских футболистов: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Илья Забарный. Еще трое игроков уже не выступают в Динамо: Евгений Макаренко (Кортрейк), Роман Яремчук (Гент) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Возглавил рейтинг CIES Football Observatory амстердамский Аякс, чьи 14 воспитанников поедут на чемпионат Европы. Из грандов в топ-10 попали лишь Манчестер Сити и Арсенал.

Смотрите, как в товарищеском матче сборная Украины обыграла Северную Ирландию: