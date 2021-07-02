Перед битвой с Англией Шевченко показал команде арену гладиаторов

Главный тренер национальной команды счастлив вернуться в Рим и ожидает в субботу позитивных эмоций на Олимпийском стадионе

Украинские футболисты на экскурсии в Риме

Уже завтра сборная Украины впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Наша команда в Риме встретится со сборной Англии.

За сутки до игры футболисты прогулялись итальянской столицей. Про экскурсию в соцсетях рассказал главный тренер Андрей Шевченко. Он запостил в Instagram фото на фоне Колизея.

"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на Олимпийском стадионе... Это будут большие эмоции!", – подписал снимки Шевченко.

А Андрей Пятов собрал всех вратарей вместе.

Что ж, нашей команде и правда нужно будет стать гладиаторами в субботу, чтобы победить "львов", как еще называют сборную Англии.

Напомним, что сегодня пройдут два поединка 1/4 финала Евро-2020: