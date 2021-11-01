Перед Барселоной Луческу ставил динамовцам в пример победу Шахтера

Луческу обыгрывал Барселону в 2004 году / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве во вторник, 2 ноября, в НСК "Олимпийский", начало – в 22:00.

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О мотивации на Барселону

Неужели игроков нужно мотивировать на матч с Барселоной? Я слышал, что у них нет некоторых игроков, но Барса есть Барса. Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет футболистов, отступные за которого равны миллиарду. У нас есть качественные исполнители. Завтра вы это увидите.

Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Об отсутствии Пике и Агуэро

Отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорош. Это будущее Барселоны. Он намного моложе. Агуэро в последнее время не особо играл. Тем более, что у них есть Депай. На данный момент – это ударная сила команды. Он хорошо играет и забивает.

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Агуэро в Киеве не сыграет / Фото: Reuters

О замене Миколенко

Миколенко выбыл на две недели или больший срок. Решил посмотреть на Шабанова, если что-то случится с Караваевым, который знает, как играть на этой позиции.

Миколенко не сыграет с Барселоной. Фото: ФК Динамо

О наставлении игрокам

Рассказал ребятам, как в 2004 году приезжала Барселона и дебютировал Месси. Шахтер выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры. У Барсы тогда тоже был переходной период.

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Та победа дала большой толчок в развитии Шахтера. Завтра мы должны сделать все для того, чтобы добиться положительного результата, цитирует Луческу Динамомания.